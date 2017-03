Uutinen

Kymen Sanomat: Viritetty mopo pysähtyy hitaasti — Liikenneturva vetoaa kampanjalla mopoilijoiden vanhempiin — katso videot! Viritetyn, 60 kilometriä tunnissa liikkuvan mopon jarrutusmatka on 16,5 metriä pidempi kuin laillisen, 45 kilometriä tunnissa liikkuvan mopon. Esimerkiksi tämä selviää Liikenneturvan julkaisemilta videoilta, joilla vedotaan mopoilijoiden vanhempiin. Videoilla muun muassa neuvotaan, että viritetyn mopon voi tunnistaa äänestä, ja muistutetaan kustannuksista, jos mopoilija joutuu onnettomuuteen. Liikenneturvan vuonna 2013 tekemän nuorisotutkimuksen mukaan joka kolmas mopo on viritetty. — Suurin osa viritettyjen mopojen omistajista kertoi, että vanhemmat tiesivät asiasta. Taloudellisen ja inhimillisen vastuun viritetystä moposta kantaa kuitenkin lopussa aina lapsen huoltaja, kertoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo tiedotteessa. Ruotsalaisen tie- ja kuljetustutkimusinstituutin (VTI) vuonna 2015 julkaiseman raportin mukaan vanhempien merkitys nuorten mopoilukäyttäytymiseen, asenteisiin ja normeihin on hyvin merkittävä. — Vanhemmilla on usein suuri luottamus nuoren tietoihin sekä liikennekäyttäytymiseen. Siksi näistä asioista ei välttämättä puhuta kotona tarpeeksi. Vanhemmat tarvitsevat monenlaista tukea aiheen käsittelyyn, Vuoristo muistuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/16/Viritetty%20mopo%20pys%C3%A4htyy%20hitaasti%20%E2%80%94%20Liikenneturva%20vetoaa%20kampanjalla%20mopoilijoiden%20vanhempiin%20%E2%80%94%20%20katso%20videot%21/2017522023052/4