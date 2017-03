Uutinen

Kymen Sanomat: Vaivaako kevätväsymys — katso vinkit sen torjumiseksi! Vaivaako kevätväsymys? Vaikka yhä useammin pilkistelevän auringon luulisi piristävän mieltä, osa ihmisistä kokee väsymystä juuri pimeän talven jälkeen. Omatunto kolkuttaa samalla, kun aurinko paljastaa huoneessa leijailevat pölyhiukkaset. Pitäisi siivota ja ulkoillakin. Ja alkaa hankkiutua jumpassa bikinikuntoon. Mikä avuksi? Tee elämäntapamuutoksia vaikka yksi askel kerrallaan. 1 | Reivaa ruokarytmiä. Kunnollinen aamupala, välipalaksi hedelmä, monipuolinen ja vähintään puolet kasviksia sisältävä lounas, välipala ja illallinen sekä kevyt iltapala. Kun ruokarytmi on kunnossa, olo pysyy pitkin päivää vireänä. 2 | Nuku itsellesi sopiva määrä. Unen tarve on yksilöllinen, mutta on terveillä aikuisilla yleensä 7—9 tuntia. Jos herättyäsi olet virkeä, olet nukkunut sopivasti. 3 | Ulkoile. Vaikka sohva kutsuisi töiden jälkeen, yritä lähteä lenkille. Aurinko ja raitis ilma piristävät mieltä. Jos et jaksa töiden jälkeen, kokeile aamulenkkiä. Jos se on tylsää yksin, lähde yhdessä lasten, puolison tai vaikka naapurin kanssa. Soita puolitutulle ja kysy lenkkiseuraksi. Voit saada uuden ystävän. 4 | Tartu toimeen. Miten olisi uusi harrastus tai ystävien tapaaminen? Tee jotain itsellesi mieluista. Piristät itseäsi ja ehkä muitakin. 5 | Vähennä nautintoaineita. Elämäntapamuutos voi olla paikallaan väsymyksestä eroon pääsemiseksi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/16/Vaivaako%20kev%C3%A4tv%C3%A4symys%20%E2%80%94%E2%80%89%20katso%20vinkit%20sen%20torjumiseksi%21%20/2017322024648/4