Kymen Sanomat: Tokmanni Oy:n toimitusjohtaja Heikki Väänänen: Jumalniemessä voi nyt nähdä modernin tavaratalon Kotkan Jumalniemessä, Anttilan kiinteistön tiloissa avattiin torstaiaamuna uusi Tokmannin tavaratalo. — Tämä on meille iso asia. Karhulassa kahdessa eri pisteessä toiminut vanha myymälä siirtyi uusiin tiloihin. Liikkeen valikoima laajenee ja pääsemme näyttämään ihmisille, mitä moderni Tokmanni tarjoaa. Vanhoissa liiketiloissa työskennellyt henkilökunta siirtyi uuteen paikkaan kokonaisuudessaan, kertoo Tokmanni Oy:n toimitusjohtaja Heikki Väänänen. Väänänen kertoo, että uusia tiloja etsittiin kauan. — Kolme vuotta olemme etsineet uutta paikkaa ja odottaneet liikennejärjestelyjen muuttumista ja paranemista Jumalniemen suuntaan. Nyt muutimme market-alueelle ja sellaisillahan niitä ihmisiä liikkuu. Samalla he voivat käydä myös Tokmannilla. Kotkassa tulee tulevaisuudessakin olemaan kaksi Tokmannin tavarataloa. — Nyt karhulalaisten ulottuvilla oleva palvelu paranee, kun olemme samalla alueella muiden marketien kanssa. Väänänen uskoo Jumalniemen alueen tulevaisuuteen. — Uskon koko Kotkan seudun tulevaisuuteen. Samaa mieltä tuntuivat olevan myös uuden liiketilan avajaisissa mukana olleet kaupungin edustajat. Väänänen kertoo, että viime vuosina vähittäiskaupalla ei ole ollut helppoa, mutta käänne parempaan on jo tapahtunut. — Pitkä lama nakertaa kaupan rakenteita. Olemme saaneet seurata, mitä on tapahtunut muun muassa Anttilallle, Erätukulle ja Seppälälle. Tokmannin osalta miinus oli viime vuonna pienempi kuin muutamia vuosia sitten.

