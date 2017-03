Uutinen

Kymen Sanomat: Runoilta Nelosteatterissa Minna Canthin päivänä Teatteriryhmä Kimara järjestää sunnuntaina runoillan naisen, Minna Canthin ja tasa-arvon kunniaksi. Illan ohjelmassa on yli 40 suomalaisten kirjoittajien runoa. Joukossa on uutta sekä vanhaa tuotantoa. Muutama esitetään lauluna ja yleisökin pääsee mukaan laulamaan. Kirjoittajanimiä ovat muun muassa Lauri Viita, Eeva Kilpi, Kyllikki Villa ja Kai Nieminen. — Me lähdemme liikkeelle Minna Canthin ajoista. Hän joutui elämään ja taistelemaan 1800-luvulla, jolloin naisten asemassa oli paljon heikkouksia. Nyt asiat ovat paremmin, mutta silti tasa-arvosta käydään keskustelua ja nämä teemat tulevat näkyviin runoissa, kertoo Kimaran puheenjohtaja Esko Junkkari. Runot on ryhmitelty ”naisen tietä” kuvaaviksi teemoiksi: tytöstä naiseksi, naisena, rakkaus, miehen ja naisen suhde, äitinä, isoäidin ikäisenä. Noin tunnin esitys päättyy Junkkarin mukaan naisen kannustamiseen ja kiittämiseen. — Naisellinen aihe on myös ulkonäkö, mikä myös nousee esiin. Runot on jaettu siten, että naiset ja miehet käyvät keskustelua naisesta ja naiseudesta tavoitteena nostaa nainen korokkeelle. Tai tasa-arvon päivänä ainakin miehen rinnalle, kannustaen ja kunnioittaen, sanoo Junkkari. Kymmenhenkiseen Kimaran esiintyjä joukkoon kuuluvat tällä kertaa Leena-Kaisa Kivioja, Liisa Mäkelä, Marjatta Luoma, Aila Jussi-Pekka, Martti Jussi-Pekka, Martti Pentti, Ossi Niemelä, Esko Junkkari, Kalevi Laine ja Raimo Enckenberg. Runotuokio alkaa Nelosteatterissa Kotkassa sunnuntaina kello 18. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

