Kymen Sanomat: Peli-Karhujen kasvatti Oskari Kekkonen ensi kertaa 18-vuotiaiden maajoukkueeseen Peli-Karhujen kasvatti Oskari Kekkonen on tällä viikolla mukana Suomen 18-vuotiaiden maajoukkueessa. Kekkonen siirtyi täksi kaudeksi KTP:stä FC Lahteen. Poikamaajoukkue kohtaa Bulgarian kahdesti Sofiassa. Ensimmäinen ottelu pelataan tulevana lauantaina ja toinen ensi maanantaina. — Päävalmentaja Kimmo Lipposen mukaan otteluiden tarkoituksena on päivittää tilannekuva siitä, missä pelaajat menevät. Joukkue on viimeksi ollut kasassa lokakuussa. — On hyvä nähdä, miten pelaajat ovat kehittyneet talven aikana. Pelaajilla on erilaiset lähtökohdat. Toisilla on pelejä alla, toisilla ei, Lipponen sanoi Palloliiton tiedotteessa. Kekkonen on ollut mukana poikien maajoukkueleirityksissä, mutta häntä ei ole aiemmin valittu maajoukkueeseen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/16/Peli-Karhujen%20kasvatti%20Oskari%20Kekkonen%20ensi%20kertaa%2018-vuotiaiden%20maajoukkueeseen/2017322024681/4