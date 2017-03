Uutinen

Kymen Sanomat: Lukion oppilas avasi tulen rehtoria kohti Etelä-Ranskassa, kolme loukkaantunut Etelä-Ranskan Grassen kaupungissa on ammuttu lukiossa. Useita aseita kantanut mies avasi tulen koulun rehtoria kohti. Poliisit ovat paikalla ja yksi epäilty on otettu kiinni. Paikallisviranomaisten mukaan kolme ihmistä on loukkaantunut, joista kaksi on oppilaita ja yksi lukion rehtori, uutistoimisto AFP kertoo. Aiemmin Ranskan sisäministeriön tiedottaja ehti sanoa, että loukkaantuneita olisi kahdeksan, mutta tämä ei ilmeisesti pidä paikkaansa. Le Figaro -lehden poliisilähteen mukaan kiinniotettu olisi 17-vuotias lukiolainen, joka on entuudestaan tuntematon poliisille. Hänellä tiedettiin olevan riitaa lukion rehtorin kanssa. Reutersille puhuneen poliisin mukaan mies saapui lukioon kiväärin, kahden käsiaseen ja kahden kranaatin kanssa. Kaikkien aseiden aitoudesta ei ole tietoa. Mahdollinen toinen tekijä on poliisin mukaan karkuteillä. Grassen kaupungintalon lausunnon mukaan "kaksi oppilasta ampui rehtoria", Reuters kertoo. Le Figarolla on kuitenkin useampi lähde, jonka mukaan poliisilla ei ole karkuteillä olevaa epäiltyä. Grassen alueen muut koulut on suljettu eikä niistä saa poistua, opetusviranomaiset kertoivat viestipalvelu Twitterissä. Ranskassa on ollut viime vuosina lukuisia ääri-islamilaisia terrori-iskuja. Koululaiset ovat kuitenkin olleet harvoin iskujen kohteena. Maaliskuussa 2012 Ranskaa järkytti ääri-islamilainen terroristi Mohamed Merah, joka ampui kolme lasta ja yhden aikuisen juutalaisella koululla Toulousessa. Lapset olivat iältään kymmenen, kuusi ja kolme vuotta. Lue juttu HS:n sivulta Päivitetty kello 16.07: Loukkaantuneita on kolme, ei kahdeksan.

