Kymen Seudun Osuuskauppa hankki omistukseensa Kotkan Seurahuoneen kiinteistön

Kuva: Sari Tauru

CapMan Hotels RE Ky –rahasto on myynyt Kotkansaarella sijaitsevan Original Sokos Hotel Seurahuoneen kokonaisuudessaan kiinteistön vuokralaiselle Kymen Seudun Osuuskaupalle. Kauppa toteutui 15. maaliskuuta.

— Olemme olleet pitkään vuokralaisina kyseisessä kiinteistössä ja sen siirtyminen KSO:n omistukseen tarjoaa meille paremmat mahdollisuudet kehittää hotellin ja ravintoloiden toimintaa. Investointeja suunniteltaessa ei tarvitse enää miettiä esimerkiksi sitä, kuinka paljon vuokrasopimusta on vielä jäljellä, kertoo kauppaneuvos Jouko Vehmas.



Vehmas kertoo, että KSO suunnittelee kiinteistössä toimivien ravintolatilojen uudistamista.

— Tarvetta uudistuksille on. Ravintolat tullaan päivittämään isosti. Myös vanhan puolen hotellihuoneet päivitetään. Kotkalaisuus tulee toiminnassa voimistumaan. Nyt, kun kiinteistö on oma, voimme tarkentaa suunnitelmia ja niiden toteuttamisaikatauluja.

Rakennuksen entinen omistaja CapMan Real Estate on sekin toteuttanut kiinteistössä useita uudistushankkeita.

— On hienoa, että kiinteistön vuokralainen haluaa nyt jatkaa tätä kehitystyötä uutena omistajana, kommentoi partneri Pirjo Ojanperä CapMan Real Estatesta.



Vaikka Vehmas ei haluakaan kertoa kauppasummaa, kertoo tehty investointi vahvasta uskosta sekä Kotkan että Seurahuoneen vetovoimaan.

— Paljonhan se maksoi, mutta sovimme kauppakumppanin kanssa ettemme kerro summaa julkisuudessa. Hotellin ja ravintoloiden sijainti on hyvä ja uskomme, että edessä on valoisa tulevaisuus, toteaa Vehmas.