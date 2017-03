Uutinen

Kymen Sanomat: Kommentti: Pakkosambaa Vaikka KTP värväsi kerralla kolme brasilialaista, ei seuraa oikein voi syyttää ”omien poikien” unohtamisesta. KTP on kiinnittänyt paikallisen rungon ja käyttänyt koko talven lähialueen pelaajien tarkkailuun. Muutaman kanssa tehdään vielä sopimus, ja rinkiin nostetaan myös omia junioreita. Mutta kylmä totuus on, että pelkillä täkäläisillä pelaajilla ei tapeltaisi seuran asettamasta nousutavoitteesta. Etenkin, kun hyökkääjä Samuli Kaivonurmi on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä. Ville Oksasen tilanne on vielä auki, mutta kello käy. Katseen suuntaaminen Etelä-Kymenlaakson ulkopuoliseen Suomeen on tuottanut vähänlaisesti tuloksia. Pääkaupunkiseudulta Kotkaan saatiin maalivahti Jiri Koski, ja Sebastian Dolivo päätti jatkaa. — Kotimaasta on ollut älyttömän vaikea saada pelaajia Kotkaan Kakkosta pelaamaan. Viimeksi eilen yksi pelaaja kieltäytyi. Ykkösessä oli ihan eri tilanne, KTP:n Jukka Mustonen harmitteli tiukasti kilpailtuja pelaajamarkkinoita keskiviikkona. Jostain pelaajia pitää vielä kaivaa. Mustosen mukaan nykyringin ulkopuolelta tarvitaan yksi tai kaksi vahvistusta. Prioriteettina on hyökkääjän löytäminen. Voi hyvin olla, että sekin palanen pitää hakea ulkomailta. Ainakin Espanjaa on jo haravoitu. Ulkomaalaispelaajien kanssa on aina olemassa pelko joukkueen sisäisistä kuppikunnista. KTP:n brassikolmikon tapauksessa uskallan olla positiivinen. Kyse ei ole ummikoista, sillä Tiago Moura ja Lucas dos Santos puhuvat sujuvaa englantia, ja jälkimmäinen ymmärtää lisäksi hyvin suomea. Koti-ikäväkään tuskin enää iskee, sillä Suomen kesä on kaikille tuttu. ANTTI KAARTO @kymensanomat.fi Lue koko uutinen:

