Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan Alko palaa entiselle paikalleen Haminan Alko palaa väistötiloista alkuperäiselle paikalleen ensi viikolla. Myymälä on muuton vuoksi suljettuna keskiviikon 22.3. Uudistettu myymälä avautuu 23.3. kello 9. Alko siirtyi väistötiloihin tammikuun lopulla. Uuden myymälän neliömäärä on pienentynyt 285:stä 215:een. Tilankäyttöä on tehostettu muun muassa yhdistämällä kiinteistön eri toimijoiden sosiaalitiloja. Alkon Etelä-Suomen aluepäällikön Jari Hiekkataipaleen mukaan uudessa tilassa asiakkaat voi huomioida aiempaa paremmin, ja tila on myös henkilökunnan kannalta paremmin toimiva. Noin 1100 tuotteen valikoima on hieman aiempaa pienempi, mutta vaihtuu entistä useammin. Lue koko uutinen:

