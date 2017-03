Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaakson ehdokkaat eivät halua kuntaliitoksia Kuntaliitosten suosio on vahvassa laskusuunnassa Etelä-Kymenlaakson kuntavaaliehdokkaiden keskuudessa. Nyt kaikissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa nykyisten kuntarajojen säilyttäminen on suosituin vaihtoehto. Kotkassa on aiemmin kannatettu viiden kunnan liitosta, mutta nyt nykyinen kuntarakenne on suosituin vaihtoehto. Virolahdella peräti 90 prosenttia Kymen Sanomien vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista haluaa säilyttää itsenäisyyden. Myös nk. kahden kaupungin malli, jota haminalaiset´ovat aiemmin suosineet, on menettänyt kannatustaan. Haminassa siihen olisi valmis neljännes ehdokkaista. Liitoskumppaneiksi kaavaillussa Virolahdella ja Miehikkälässä vain muutama ehdokas olisi sellaista valmis harkitsemaan. Kymen Sanomien vaalikoneesta löydät lähes 400 alueen kuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä muistakin asioista. Vaalikone on kattavin Etelä-Kymenlaaksossa. Lue koko uutinen:

