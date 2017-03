Uutinen

Kymen Sanomat: Asiantuntija neuvoo: Kiinnostu siitä mitä lapsesi pelaa Kasvatustieteilijä, pelitutkija Mikko Meriläinen sanoo, että aikuisten pelien pelaamisesta voi pienemmille lapsille tulla esimerkiksi painajaisia, pelkotiloja tai ahdistusta. — Teini-ikäisten kohdalla suorien vaikutusten arviointi on paljon vaikeampaa. On ylipäänsä vaikeaa, ellei mahdotonta, irrottaa ja eritellä erilaisia vaikutteita ja muuttujia toisistaan. Sama pelikin voi tarjota hyvin erilaisen kokemuksen riippuen pelaajasta, pelitilanteesta ja pelin tuttuudesta. — Hieman kärjistäen voisi kuitenkin sanoa, että lapsen kuluttaman median sisältöjä huolestuttavampaa on, jos vanhempia ei kiinnosta lainkaan mitä mediaa kulutetaan. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) tekemän muutaman vuoden takaisen kyselytutkimuksen mukaan pelien ikärajoihin suhtaudutaan lepsummin kuin elokuvien tai tv-sarjojen ikärajoihin. Vastanneista huoltajista 51 prosenttia kertoi noudattavansa pelien ikärajoja yleensä. Elokuvien ja tv-ohjelmien osalta vastaava prosentti oli 66. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/16/Asiantuntija%20neuvoo%3A%20Kiinnostu%20siit%C3%A4%20mit%C3%A4%20lapsesi%20pelaa/2017522021262/4