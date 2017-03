Uutinen

Kymen Sanomat: Xamkiin valittiin uusia tutkimuspäälliköitä — Olli-Pekka Brunila ja Jussi Kasurinen Kotkan kampukselle Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on valinnut kuusi uutta tutkimuspäällikköä. Heistä kaksi työskentelee Kotkan kampuksella. Logistiikan tutkimuspäälliköksi nimetty Olli-Pekka Brunila sijoittuu Kotkassa toimivaan NELI-tutklimusyksikköön. Ympäristötekniikan diplomi-insinööri siirtyy Kotkaan Turun yliopiston Brahea-tutkimusjesjyjsesta. Hän vastaa logistiikan aluekehityksestä sekä kansainvälisten hankkeiden valmistelusta satama- ja merilogistiikan tutkimuksessa. Digitalisaation tutkimuspäälliköksi valittiin tekniikan tohtori Jussi Kasurinen. Hän aloittaa Kotkan kampuksella huhtikuun alussa. Aiemmin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa työskennelleen Kasurisen osaamista on ohjelmistojen rakentaminen ja kehittäminen, testaaminen, startup-yritysten ohjelmistotyö sekä pelinkehitys. Muut tutkimuspäälliköt sijoittuvat Kouvolan ja Mikkelin kampuksille, Xamk kertoo tiedotteessaan. Yhteensä 62 ihmistä haki kuutta tehtävää. Rautatielogistiikan tutkimuspäälliköksi Kouvolan kampukselle valittiin tuotantotalouden diplomi-insinööri Maija Märkälä. Märkälä siirtyy tehtävään Liikennevirastosta, jossa hän on työskennellyt ylitarkastajana. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tutkimuspäällikkönä Mikkelissä aloittaa terveystieteiden tohtori Hannele Saunders. Terveyden ja hyvinvointialan liiketoiminnan tutkimuspäälliköksi ja Saimaa Stadiumin tutkimustoiminnan kehittäjäksi Mikkeliin valittiin liikuntatieteiden tohtori Arto Pesola. Digitaalisen talouden alalle uudeksi tutkimuspäälliköksi Mikkelin kampukselle on valittu filosofian tohtori Timo Partala. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/15/Xamkiin%20valittiin%20uusia%20tutkimusp%C3%A4%C3%A4llik%C3%B6it%C3%A4%20%E2%80%94%20Olli-Pekka%20Brunila%20ja%20Jussi%20Kasurinen%20Kotkan%20kampukselle/2017522022060/4