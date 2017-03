Uutinen

Kymen Sanomat: Suomelle äänestetään kansallisperhonen — Jenni Haukio on äänestyksen suojelijana Suomeen valitaan kansallisperhonen. Tänään keskiviikkona alkava äänestysaika jatkuu kesäkuun alkuun. Viimeinen äänestyspäivä on 4. kesäkuuta. Kansallisperhonen julkistetaan 14. kesäkuuta. Yleisöäänestykseen voi osallistua netissä täällä. Ehdokkaina on 20 asiantuntijoiden valitsemaa perhoslajia. Halutessaan voi äänestää perhosta ehdokaslistan ulkopuolelta. — Äänestyksen kautta kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus olla mukana päättämässä uudesta kansallisesta luontotunnuksestamme, kertoo Vuokon Luonnonsuojelusäätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Nupponen. Kansallisperhoseksi valitaan laji, jonka suurin osa suomalaisista tunnistaa ja tuntee omakseen. Suomelle on aiemmin valittu kansalliseläimseksi karhu ja kansallislinnuksi laulujoutsen. Hankkeella halutaan myös tuoda tunnetuksi maan perhosia ja niille tärkeitä elinympäristöjä. Äänestyksen järjestävät Vuokon Luonnonsuojelusäätiö, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Luonto, Suomen Perhostutkijain Seura ry sekä Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti. Hankkeen suojelijana on tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/15/Suomelle%20%C3%A4%C3%A4nestet%C3%A4%C3%A4n%20kansallisperhonen%20%E2%80%94%20Jenni%20Haukio%20on%20%C3%A4%C3%A4nestyksen%20suojelijana/2017522018384/4