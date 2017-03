Uutinen

Kymen Sanomat: Sukupuolitautitestiin pääsee puhelinsoitolla, lääkärikäyntiä ei tarvita Etelä-Kymenlaaksossa pääsee sukupuolitautitesteihin yhdellä puhelinsoitolla. Tutkimustarpeen arvioivat lähtökohtaisesti hoitajat, lääkärin lähetettä ei tarvita. Jos asiakkaalla ei ole oireita, vaan kyseessä on pelkkä varmistus tai epäily, pyritään laboratorioaika saamaan parin päivän sisällä. Aika järjestyy soittamalla lähimmän terveysaseman ajanvarausnumeroon. Numeroon vastaa yleensä hoitaja, joka voi tehdä lähetteen suoraan laboratorioon. Ei-kiireellisissä tapauksissa vastauksen saa soittamalla. Mikäli tulos on positiivinen, määrää lääkäri sopivat lääkkeet. Ne ovat asiakkaalle ilmaiset. Mikäli henkilöllä on jo oireita, jotka vaativat akuuttia hoitoa, täytyy asia tutkia päivystystapauksena. Tehtyjen sukupuolitautitestien määrää on vaikeaa arvioida. Kaikki eivät kirjaudu suorina tutkimuspyyntöinä, osa voi tulla esille muiden lääkärikäyntien yhteydessä. Lähetteitä tulee myös ehkäisyneuvoloiden kautta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/15/Sukupuolitautitestiin%20p%C3%A4%C3%A4see%20puhelinsoitolla%2C%20l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rik%C3%A4ynti%C3%A4%20ei%20tarvita/2017322003765/4