Kymen Sanomat: Punkkibussi pysähtyy Kotkassa ensi lauantaina Punkkibussin kevätkiertue alkaa jälleen. Vaikka kevät tekeekin vielä tuloaan, punkkien levittämältä puutiaisaivokuumelta (TBE) suojautuminen on hyvä aloittaa ajoissa. Punkit liikkuvat luonnossa aktiivisesti jo, kun päivälämpötila nousee viiden asteen paremmalle puolelle. Punkit liikkuvat luonnossa aktiivisesti alkukeväästä myöhäiseen syksyyn asti. Rokotusohjelma on hyvä aloittaa varhain keväällä, ennen kuin punkit lähtevät aktiivisesti liikkeelle. Kahdella rokotteella saa hyvän suojan vasta, kun jälkimmäisestä rokotteesta on kulunut kaksi viikkoa, ja rokotteiden suositeltava antoväli keväällä on 2-4 viikkoa. Punkit ovat hyvinkin aktiivisesti liikkeellä jo huhtikuun lopulla, joten on enää muutama viikko aikaa aloittaa rokoteohjelma, jos haluaa tehokkaan suojan vapuksi. Saaristolääkärien Punkkibussi palvelee maalis- ja huhtikuun ajan Kotkan Prisman pihalla lauantaisin klo 10-16, ensimmäisen kerran ensi lauantaina 18.3. Lue koko uutinen:

