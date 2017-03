Uutinen

Kymen Sanomat: Palmia siivoaa Haminassa Palmia Oy on voittanut tarjouskilpailun Haminan kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelujen siivouksesta. Siivouksen piirissä on muun muassa kouluja ja päiväkoteja ja siivouksen arvo urakkatarjouksessa on reilut 250 000 euroa. Siivoussopimuksen hyväksyi Haminan sosiaalilautakunta keskiviikkona. Palmia Oy vei siivoussopimuksen ISS Palvelut Oy:ltä, joka hoitaa siivoukset vielä heinäkuun alkuun saakka. Kilpaan siivouspalveluista osallistui kaikkiaan neljä yhtiötä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/15/Palmia%20siivoaa%20Haminassa/2017322022652/4