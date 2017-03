Uutinen

Kymen Sanomat: Otava joutui kääntymään takaisin Haapasaaren-reissulla — etelätuuli on kasannut jäät tiukkaan nippuun Saariston yhteysalus Otava joutui tänään kääntymään takaisin Kotkaa kohti kesken Haapasaaren-reissun. Aluksen päällikön Jouni Pukin mukaan kova etelätuuli on kasannut jäät niin tiukkaan nippuun, ettei Otavalla ollut mahdollisuuksia jatkaa matkaa. — Kirkonmaahan ja Kuutsaloon pääsemme kyllä, mutta huominen Kaunissaaren-reissukin on nyt vähän kysymysmerkki. Se selviää vasta huomenna, sanoo Pukki. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/15/Otava%20joutui%20k%C3%A4%C3%A4ntym%C3%A4%C3%A4n%20takaisin%20Haapasaaren-reissulla%20%E2%80%94%20etel%C3%A4tuuli%20on%20kasannut%20j%C3%A4%C3%A4t%20tiukkaan%20nippuun/2017322021542/4