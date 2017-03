Uutinen

Kymen Sanomat: Marian musiikkiviikko tarjoaa myös jazzillista gospelia Marian musiikkiviikko Haminassa tarjoaa tänä vuonna kattauksen, jossa perinteisemmän laulumusiikin rinnalle nousee myös jazz-rytmejä. Kanttori Pekka Soranummen mukaan tarkoitus on hakea kosketuspintaa erilaiseen musiikkityyliin ja sellaiseksi on valikoitunut yhtye, joka tulkitsee maailman ehkä kuuluisimman gospellaulajan Mahalia Jacksonin tunnetuimpia kappaleita. Legendaarisia spirituaaleja kuullaan jazz-henkeen sovitettuna. — Itse odotan torstain konsertista hienoa kokemusta. Pari vuotta sitten tehdyn remontin jälkeen Marian kirkon akustiikka parani huomattavasti. Rytmimusiikki toimii siellä hyvin, meillä on ollut aiemmin muun muassa saksofonikonsertti ja rumpujakin eri kokokoonpanoissa. Tila on nykyään mainosti erotteleva ja ääni mahtuu hyvin kirkkosaliin, kertoo Soranummi. Mahalia Jacksonin iki-ihania lauluja esittävät alttolaulaja Tiina Sinkkonen, pianisti Eric-Olof Söderström, kontrabasisti Patrik Latvala ja rumpali Thomas Törnroos. Musiikkiviikon ohjelmisto painottuu perinteisen vahvasti laulumusiikkiin. Päätöskonsertissa Marian kirkon urut nousevat pääosaan, mutta Ave Maria -sävellyksissä laulun osuus on suuri. Esiintyjinä ovat sopraano Leena Arffman ja urkuri Marina Väisä. Yhdeksättä kertaa järjestettävän viikon avaa ensi sunnuntaina Aurum Ensemble, joka on kotkalainen nelihenkinen lauluyhtye. Siinä ovat mukana Karoliina Kiiski, Anu Korjus, Minna Huomo ja Mikko Hauhia. Konsertin otsikkona on Ubi caritas eli Missä rakkaus. Miksi laulat lintuseni on otsikkona Simeon-salin konsertissa tiistaina. Sopraanot Mari Lehtinen ja Terhi Solanterä saavat säestäjäkseen pianisti Kirsi Saaren. Konsertteihin on vapaa pääsy. Viiden euron ohjelmalehtisen ostamalla voi osallistua tämän vuoden yhteisvastuukeräykseen, johon tuotot ohjataan. Soranummen mukaan kyseessä on seurakunnan musiikkityön ponnistus hyvän asian puolesta. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/15/Marian%20musiikkiviikko%20tarjoaa%20my%C3%B6s%20jazzillista%20gospelia/2017322020885/4