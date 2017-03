Uutinen

Kymen Sanomat: Kulttuurikatselmuksessa esiteltiin monipuolisesti eläkeläisten harrastusmahdollisuuksia Kotkan eläkeläisjärjestöt järjestivät keskiviikkona yhteisen kulttuurikatselmuksen. Katselmuksen tarkoituksena oli esitellä jäsenjärjestöjen toimintaa. — Alkuperäisenä ajatuksena oli järjestää jonkinlainen kulttuurikilpailu. Sitten tajusimme, ettei kulttuurissa ole mitään kilpailtavaa, kertoo tapahtuman ryhmänvetäjänä ja Kotkan Oloneuvosten puheenjohtajana toimiva Risto Hokkanen. Karhulan Sammontalossa pidetyssä kulttuurikatselmuksessa Kotkan alueen eläkeläisryhmät ja -järjestöt olivat kiitettävästi esillä erilaisten esitysten, taulujen, veistosten ja esittelypöytien muodossa. — Kyllä me eläkeläiset tiedämme, että järjestämämme toiminta on monipuolista. Tavoitteena olisi, että joku muukin sen tietäisi, Hokkanen nauraa. Tapahtumaan saapuneet Raija Suhonen ja Marja Merovuo iloitsivat Kotkan kaupungin tarjoamasta ilmaisesta pullasta. Merovuo odotti näkevänsä Kotkan Eläkeläisten tanssiryhmän, joka on hänen mukaansa voittanut palkintojakin. — Ainakin Kotkan Eläkeläisillä on joka viikko tapaamisia ja paljon erilaisia harrastusryhmiä. On tärkeää, että varsinkin yksinäisillä ihmisillä on mahdollisuus tavata muita ja tutustua uusiin ihmisiin, Merovuo pohtii. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/15/Kulttuurikatselmuksessa%20esiteltiin%20monipuolisesti%20el%C3%A4kel%C3%A4isten%20harrastusmahdollisuuksia/2017322022801/4