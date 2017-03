Uutinen

Kymen Sanomat: Kevään yhteishaku alkoi: Xamkissa 61 hakukohdetta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa on kevään yhteishaussa kaikkiaan 61 hakukohdetta. Koulutusta on tarjolla kaikilla kampuksilla eli Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Yhteensä aloituspaikkoja Xamkissa on 1620, joista päiväopintojen paikkoja 772, monimuoto-opintojen 418 ja ylempään amk-tutkintoon johtavien koulutusten paikkoja 430. Keskiviikkona alkanut hakuaika päättyy 5. huhtikuuta. Kaikkien haettavana olevien koulutusten opetus alkaa elokuussa 2017. Hakulomake täytetään verkossa, www.opintopolku.fi-palvelussa. Lue koko uutinen:

