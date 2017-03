Uutinen

Kymen Sanomat: KTP kiinnitti brassikolmikon — Samuli Kaivonurmesta ei apua hyökkääjäpulaan KTP:n joukkueessa pelaa ensi kesänä Kakkosta kolme brasilialaista. Toppari Muller Pereira Roque, 26, pelasi viime kaudella liigaa PS Kemissä elokuun loppuun asti. Ennen Kemin-aikaansa hän pelasi kaksi kautta Portugalin kolmannella sarjatasolla. Tiago dos Santos Mouralla, 25, on pidempi kokemus Suomesta. Hän on pelannut Kakkosta EIF:ssä ja PK Keski-Uusimaassa vuosina 2013—14. Vasenjalkainen Moura on ensisijassa vasen pakki, joka pystyy pelaamaan myös keskikentän kummallakin laidalla. KTP teki sopimuksen myös testissä runsaan kuukauden olleen keskikenttäpelaajan Lucas Oliveira dos Santosin, 25, kanssa. — Olemme käyneet paikalliset pelaajat huolella läpi, ja muutama heistä tulee vielä saamaan sopimuksen. Myös muutama oma juniori otetaan mukaan rinkiin. Pelaajien saaminen muualta Suomesta Kotkaan pelaamaan Kakkosta on osoittautunut vaikeaksi, KTP:n hallituksen jäsen Jukka Mustonen sanoo. Mustosen mukaan KTP etsii vielä yhtä tai kahta nykyringin ulkopuolista pelaajaa. Prioriteettina on hyökkääjän löytäminen. Samuli Kaivonurmesta ei hyökkäyspäähän ole apua. Hän on ilmoittanut, ettei pelaa tulevalla kaudella KTP:ssä. Lue koko uutinen:

