Kymen Sanomat: Ilmailualan lakko toteutuu perjantaina laajana — lakko uhkaa tuhansien ihmisten lentoja Ilmailualan unionin IAU:n perjantaiksi ilmoittama työnseisaus toteutuu. IAU ilmoitti osapuolille asiasta keskiviikkona iltapäivällä. Lakosta on mahdollisesti tulossa yhtä laaja kuin viime perjantaina, jolloin Finnair joutui perumaan 8 000 matkustajan lennot. Lentokenttiä hoitavasta Finaviasta kerrotaan, että yhtiö selvittää parhaillaan mahdollisen lakon vaikutuksia ja tiedottaa asiasta viimeistään torstaina. Myös Finnairilta on tulossa asiakkaille tietoa, kunhan yhtiö saa selville, mitkä lennot se joutuu perumaan. Lakko toteutuu, koska IAU:n hallinto ei edes käsitellyt valtakunnansovittelija Minna Helteen viime yönä antamaa sovintoehdotusta, koska liiton mielestä se on liian työnantajan linjan mukainen. Valtakunnansovittelija Helle sanoo tiedotteessaan, että neuvottelutilanne osapuolten välillä on ollut pitkään lukossa ja näkemykset erittäin kaukana toisistaan. — Näköpiirissä ei tällä hetkellä ole, että tilanteeseen olisi tulossa muutosta nopealla aikataululla, Helle sanoo. Helteen mukaan sovittelun jatkamiselle ei juuri nyt ole edellytyksiä. Hänen mukaansa sovittelupöytään palataan kuitenkin heti, jos tilanne muuttuu. — Tavoitteena on edelleen, että riita pystyttäisiin ratkaisemaan mahdollisimman pian, sillä lentoliikenteen lakonuhat aiheuttavat ulkopuolisille vakavaa haittaa ja vahinkoa. IAU:n järjestämä lakko toteutuu perjantaina kello 15—19. Se koskee muun muassa turvatarkastusta, matkustajapalveluita sekä aula- ja ramptoimintoja. Lue juttu HS:n sivulta Lue koko uutinen:

