Kymen Sanomat: Öljypäästöt Itämereen eivät juurikaan vähentyneet Öljypäästöjä mereen havaittiin Itämeren alueella viime vuonna lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Suomen Ympäristökeskus ja Rajavartiostot varmistivat viime vuonna 48 öljypäästöä, kun edellisenä vuonna niitä oli yksi vähemmän. Öljypäästöihin liittyvä tutkinta aloitettiin yhdeksässä tapauksessa. Valtaosa päästöistä oli muutamia kymmeniä litroja ja tapahtui sataman tai rannikon tuntumassa. Suurin yksittäinen päästö kuitenkin oli arviolta noin 1150 litraa öljyä.Itämeri on luokiteltu erityisen herkäksi merialueeksi ja siksi öljyn päästäminen mereen on kielletty. Merialueilla öljypäästöjen valvontaa tehdään kansainvälisenä yhteistyönä. Päästöjä tarkkaillaan lentovalvonnalla ja satelliittikuvien avulla Euroopan meriturvallisuusviraston satelliittikuvapalvelun välityksellä. Suomen merialueilta saatiin noin 250 satelliittikuvaa viime vuonna ja kuvissa havaitut mahdolliset öljypäästöt tarkastettiin aina paikan päällä.Itämeren suojelukomissio velvoittaa rantavaltiot säännölliseen merialueiden lentovalvontaan. Suomen Rajavartiolaitoksen valvontalentokoneen laitteistoilla öljyn voi havaita pilvipeitteen läpi ja jopa kymmenien kilometrien päässä koneen lentoreitistä. Koneissa on myös alusten tunnistamiseen tarvittavat laitteistot. Viime vuoden aikana Suomen valvontalentokoneet valvoivat Itämerta yhteensä 484 tunnin ajan. Lue koko uutinen:

