Kymen Sanomat: Viisumien kysyntä Pietarissa kaksinkertaistui, myös vuositasolle odotetaan kovaa kasvua Viisumien kirjoittaminen on lähtenyt Pietarissa tuntuvaan nousuun. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana venäläisille on kirjoitettu pääkonsulaatissa 56 160 viisumia. Viime vuonna määrä oli vain 27 094. Pääkonsulaatin viisumiosaston päällikkö Kari Lehtonen varoittelee tekemästä pitkälle meneviä johtopäätöksiä alkuvuoden numeroista. — Tammikuu ja helmikuu ovat vuoden hiljaisimpia kuukausia. Kokonaistilanne nähdään paremmin kevään jälkeen, Lehtonen kommentoi. Lehtosen oma arvio on, että vuositasolla kasvua kasvua on tulossa noin kolmannes. Pietarin myöntämien viisumien määrä jää kuitenkin alle puolen miljoonan. Huippuvuotena 2013 Pietarin pääkonsulaatti myönsi yli 1,2 miljoonaa viisumia. Viime vuonna myönnettyjen viisumien määrä jäi alhaiskeksi. Pääkonsulaatista sai viisumin vajaa 360 000 henkilöä. Pietarin päänkonsulaatin osuus venäläisille myönnetyistä viisumeista on 80 prosenttia. Viisumimäärät ovat lähteneet kasvuun myös myös Moskovassa, Petroskoissa ja Muurmanskissa Suurin osa Pietarista myönnetyistä monikertaviisumeista kirjoitettu kahdelle vuodelle. Kahden vuoden viisumeissa lähdettiin toiselle kierrokselle viime syksynä eli viisuminsa uusivat sellaiset henkilöt, joille oli myönnetty kahden vuoden viisumi vuonna 2014. Kahden vuoden viisumin saavat tällä hetkellä pääsääntöisesti kaikki joilla on aikaisemmilta vuosilta hyvä matkustushistoria Suomessa. Venäläisten matkailuintoa on nostattanut raakaöljyn hinnan nousu. Sillä on ollut suora vaikutus ruplan vahvistumiseen suhteessa euroon. Vuosi sitten euron hinta oli 78 ruplaa. Tällä hetkellä euron saa 62 ruplalla. Matkustusinto on näkynyt myös Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla, joissa henkilöliikenne on alkuvuodesta lisääntynyt lähes viidenneksellä. Lue koko uutinen:

