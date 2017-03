Uutinen

Kymen Sanomat: Vellamossa huhtikuussa pop up -näyttely muistisairaudesta Toimittaja Tuula Rajavaara on jo usean vuoden ajan koonnut aineistoa muistisairautta sairastavan äitinsä Aili Rajavaaran kanssa. Äidin ja tyttären kokemuksia on koottu Ylen tuottamaan Olen jossain -kiertonäyttelyyn. Äiti ja tytär ovat keksineet erilaisia tapoja yhä oudommaksi muuttuvan arjen hallitsemiseksi. Kun lähimuistia ei ole, arki muuttuu absurdiksi ja saa tragikoomisia piirteitä. Näyttelyssä on esimerkiksi esillä valokuvia Ailin arjesta. Näyttelyn kävijät voivat osallistua näyttelyyn jakamalla omia muistisairauteen liittyviä kokemuksia elämästään. Tarinan voi liittää kiertonäyttelyyn verkkosivuston kautta täältä. Kiertonäyttelyyn liittyy myös Ylen nettisivulta löytyvä radiodokumentti Olen jossain. Olen jossain, pop-up -kiertonäyttely muistisairaudesta alkaa merikeskus Vellamossa 4. huhtikuuta. Viimeinen näyttelypäivä on 27. huhtikuuta. 24. huhtikuuta Yle esittää TV1-kanavalla aiheeseen liittyvän dokumenttielokuvan. Lue koko uutinen:

