Kymen Sanomat: Maakuntaviesti hiihdetään tänään tiistaina Anjalassa Järjestyksessään 68:s hiihdon maakuntaviesti järjestetään tiistaina Anjalan urheilukentän maastossa. Perinteisesti loppiaisena käytävä kilpailu piti kovan pakkasen takia siirtää maaliskuun puoliväliin. Mukana on seitsemän joukkuetta, juuri samat, jotka olivat ilmoittautuneet jo loppiaiseksi: kolme Anjalan Liitosta, kaksi Vehkalahden Veikoista, yksi Kouvolan Hiihtoseurasta ja yksi Kymin Koskenpojista. Nuorisoviestiin starttaa kahdeksan joukkuetta. Anjalan ladut ovat kilpailunjohtaja Anssi Mallatin mukaan loistavassa kunnossa, sillä pohjana oleva tykkilumi kestää. Kilpailu käydään 2,3 kilometrin reitillä. 8-osuuksista Kymenlaakson maakuntaviestiä on hiihdetty vuodesta 1950. Kertaakaan sitä ei ole jouduttu perumaan kokonaan. Kouvolan Hiihtoseura voitti viestin kuusi kertaa peräkkäin vuosina 2010—2015, mutta viimevuotiseen kisaan Kotkassa KHS ei osallistunut päällekkäisten kilpailujen takia. Viiden joukkueen kilpailuna hiihdetty viesti oli tuolloin Vehkalahden Veikkojen heiniä. Maakuntaviesti ja kolmannen kerran hiihdettävä nuorisoviesti alkavat kello 17.30. Nuorisoviestissä hiihtotapa on perinteinen kaikilla osuuksilla. Maakuntaviestissä hiihdetään lähdöstä neljä osuutta perinteistä, jonka jälkeen vaihdetaan vapaalle. Ensimmäinen, toinen, viides ja kuudes osuus ovat pituudeltaan 2,3 kilometriä. Kolmannella, neljännellä ja seitsemännellä osuudella lykitään 4,6 kilometriä. Ankkurit hiihtävät kahdeksannella osuudella 6,9 kilometriä. Lue koko uutinen:

