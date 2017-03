Uutinen

Kymen Sanomat: Jari Järvelä inspiroitui Kotkan kaupungintalosta Kirjailija Jari Järvelältä ilmestyi viime viikolla uusi kirja Minä, kaupunginjohtaja. Kirjassa kuvitteellisen Kontiolan kaupungin kaupunginjohtaja Reima Johansson jatkaa radiosta tuttuja avautumisiaan. Radioon Järvelä kirjoitti yhteensä 40 5-minuuttista kuunnelmaa, joista 20 valittiin kirjaan. Niiden lisäksi hän kirjoitti kokonaan uusia kaupunginisän kirjeitä noin 20 kappaletta. — Kirjaan saa pidempiä kaaria kuin radioon. Radiossa jotain herkullista juttua ei välttämättä ollut mahdollista jatkaa, kun jäljellä oli vain minuutti aikaa, Järvelä kertoo. Reima Johanssonin hahmo syntyi ikkunasta ulos katsomalla. Kotkan torin laidalla asuva kirjailija näkee kaupungintalon keittiönsä ikkunasta. — En olisi uskonut, että kaupungin virkamiehestä voi tehdä näin mielenkiintoisen hahmon. Hän ei ole pelkästään öykkärimäinen, vaan myös traaginen hahmo, jota on helppo sympatisoida. Hän ei edes tajua tekevänsä väärin. Kontiola muistuttaa paljon Kotkaa. Kontiolasta löytyy esimerkiksi Kontiolanvuoren lähiö sekä Kontiolan Työväen Palloilijat. Kirjailija kuitenkin korostaa teoksen olevan proosaa, mikä mahdollistaa vapaan revittelyn. — Olen saanut valtavasti palautetta, jossa ihmiset ympäri Suomea ovat kysyneet, olenko kirjoittanut heidän kaupunginjohtajastaan. Kirjaprojektinsa kanssa samanaikaisesti Järvelä on tehnyt musikaalin nyrkkeilijä Eva Wahlströmistä. Alustavien suunnitelmien mukaan musikaali ensi-esitetään helsinkiläisessä musiikkiteatteri Kapsäkissä lokakuussa. Järvelän mukaan Wahlström on iloinen, energinen ja kiehtova ihminen. Hänen tiensä on ollut rosoinen. — Mukana on myös huumoria. Mielestäni parhaassa huumorissa on aina hieman traagisuutta mukana, Järvelä pohtii. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/14/Jari%20J%C3%A4rvel%C3%A4%20inspiroitui%20Kotkan%20kaupungintalosta/2017322018363/4