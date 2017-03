Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahti haluaa insinöörin kiinteistöjen hoitoon Virolahden kunta saa LVI-insinöörin. Virolahden kunnanhallitus esittää valtuustolle uuden LVI-insinöörin viran perustamista. Teknisen toimialan LVI-insinöörin virka kuuluu Kaakon kaksikossa Virolahden isäntäkuntavastuulle.Uuden viran perustamista on selvitellyt konsultti. Kaakon kaksikossa on ollut ongelmana teknisen henkilöstön vähyys suhteessa kuntien omistamaan rakennuskantaan nähden. Kunnilla on yhteensä rakennuskantaa lähes kuusi hehtaaria. Henkilöstöä, joiden vastuulla kiinteistöhoidon johtaminen on, on vain tekninen johtaja, tilapalvelupäällikkö ja siivoustyönjohtaja.Selvityksen mukaan ostopalvelujen soveltuvuus on kiinteistönhoidon johtamistehtäviin rajallista ja suuren kiinteistömassan hoito on eräin osin heikkoa resurssipulan takia.LVI-insinööri tulee paikkaamaan nyt laiminlyötyjä osa-alueita, kuten energiatalouden kehittämistä, rakennusautomaation hyväksikäyttöä ja kiinteistönhoidon suunnitelmallisuutta. Asiantuntemusta tarvitaan myös vuosikorjausten suunnittelussa.Uusi virka on tarkoitus perustaa heinäkuun alusta alkaen. Lue koko uutinen:

