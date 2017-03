Uutinen

Kymen Sanomat: Vanhempansa Pyhällössä surmannut mielentilatutkimukseen — syyttäjä vaatii elinkautista kahdesta murhasta Kymenlaakson käräjäoikeus on määrännyt vanhempansa surmanneen haminalaismiehen mielentilatutkimukseen. Keski-ikäinen mies surmasi isänsä ja äitinsä Pyhällössä 28. marraskuuta lyömällä molempia useita kertoja kirveellä. Syyttäjän mukaan surma tehtiin erityisen julmalla ja raa’alla tavalla. Miehelle vaaditaan elinkautista vankeusrangaistusta. Syytetylle on luettu Kymenlaakson käräjäoikeudessa syyte kahdesta murhasta. Hän on esitutkinnassa tunnustanut tekonsa, mutta myöntänyt syyllistyneensä murhien sijaan kahteen tappoon. Marraskuinen surma tapahtui miehen ja vanhempien yhteisessä kodissa. Syytetty otettiin kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä. Hän oli itse pysäyttänyt ohikulkijan ja pyytänyt tätä soittamaan apua. Mielentilatutkimusta pyysi syytetty itse. Kymenlaakson käräjäoikeus jatkaa asian käsittelyä mielentilatutkimuksen valmistuttua. Syytetty pysyy yhä vangittuna. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/Vanhempansa%20Pyh%C3%A4ll%C3%B6ss%C3%A4%20surmannut%20mielentilatutkimukseen%20%E2%80%94%20syytt%C3%A4j%C3%A4%20vaatii%20elinkautista%20kahdesta%20murhasta/2017322013625/4