Kymen Sanomat: Vaalikoneeseen ehtii vielä mukaan Kymen Sanomien vaalikone avautuu yleisölle keskiviikkona. Maanantai-iltapäivään mennessä vaalikoneeseen oli vastannut hiukan yli puolet Etelä-Kymenlaaksonehdokkaista. Ehdokkaat ehtivät vielä mukaan. Vastaamista varten kone on auki vielä tiistain. Myös jo vastauksensa antaneet voivat täydentää tietojaan ja muuttaa vastauksiaan. Ehdokkaat ovat saaneet puolueiltaan tai vaaliasiamiehiltään tunnukset vaalikonetta varten. Mikäli vaalikoneen internet-osoite tai tunnukset ovat kadonneet, niitä tai muuta tukea voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta Vaalikone@kaakonviestinta.fi. Kymen Sanomien vaalikone on yhteinen Kaakon Viestinnän muiden sanomalehtien kanssa. Osa kysymyksistä on yhteisiä. Osa kysymyksistä on räätälöity kuntakohtaisiksi. Maanantai-iltapäivään mennessä vaalikoneeseen oli vastannut 310 eteläkymenlaaksolaista ehdokasta. Kotkalaisia ehdokkaita on mukana koneessa jo 168 (52 %), haminalaisia 62 (46 %), pyhtääläisiä 39 (64 %), virolahtelaisia 28 (51 %) ja miehikkäläläisiä 13 (36%). Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/Vaalikoneeseen%20ehtii%20viel%C3%A4%20mukaan/2017322013161/4