Kymen Sanomat: Toimintaterapialla voidaan helpottaa kömpelöiden tai koheltavien lasten arkea Toimintaterapian kautta lapsen poikkeavalle käyttäytymiselle saattaa löytyä selitys. Jos lapsi ei esimerkiksi halua pukeutua, hän raivostuu kuumassa pukeutumistilassa, peseytyminen on hankalaa, lapsi ei siedä peittoa eikä rauhoitu sylissä, voi kyseessä olla tuntoyliherkkä lapsi. — Tuntoaisti kehittyy raskauden loppuvaiheessa, joten tuntoyliherkkyys näkyy jo vauvoilla, kertoo toimintaterapeutti Merja Ylivainio. Tuntoyliherkkyys on yleistä esimerkiksi keskosvauvoilla. Myös vilkkailla ADHD-lapsilla tuntoyliherkkyyttä voi esiintyä. — Viestimme on, että on keinoja helpottaa lapsiperheen arkea. Usein jo tietoisuus ja asian tiedostaminen helpottaa elämistä, Ylivainio selittää. Kotkan kaupungin palveluksessa toimii kaksi toimintaterapeuttia, joiden asiakkaina on ainoastaan alle kouluikäisiä lapsia. Tyypillisimmin asiakas ohjautuu toimintaterapiaan 4- tai 5-vuotiaana, kun neuvolassa tehdään motoriikkapainotteisia tarkastuksia. — Pulmiin on hyvä puuttua mahdollisimman nuorena, jotta ne eivät ne vaivaa aikuisena. Alle kouluikäisen hermosto on kehittymisvaiheessa, toimintaterapeutti Pia Ratava kertoo. Toimintaterapiaan tulevat lapset voivat olla kömpelöitä, kompuroida, heillä voi olla vaikeuksia pukeutua tai hahmottaa asioita visuaalisesti. He voivat myös olla vilkkaita koheltajia, joilla on tarkkaavaisuusongelmia. Jos esimerkiksi kynällä piirtäminen on vaikeaa tai ruokailutilanteet ovat hankalia, voi taustalla olla vaikeuksia asennon hallinnassa. Lapsi ei jaksa istua paikallaan tai haluaa valua pöydän alle. Toimintaterapiassa tärkeää on tehdä asioita leikkimällä ja ilon kautta. — Lapsen ja vanhempien pitää sitoutua ja harjoittelun pitää olla hauskaa. Usein jo auttaa, kun kotona ja päiväkodissa kiinnitetään asioihin myönteisellä tavalla huomiota, Ylivainio sanoo. Infotilaisuus tuntoyliherkän lapsen vanhemmille 24.3. ja 15.9. kello 14 Karhulan sairaalan kokoushuoneessa (Toivelinnan neuvola), osoitteessa Toivelinnankatu 2. Lue koko uutinen:

