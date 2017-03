Uutinen

Kymen Sanomat: Suomen Yrittäjät: Ei palkka-alea, vaan laajaa paikallista sopimista Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo, että Suomeen ei kaivata yleistä palkka-alea, vaan laajaa paikallista sopimista, joka sallii työehdoista sopimisen työpaikoilla mahdollisimman monipuolisesti. Mäkysen mukaan ratkaisu ei ole yleinen palkka-ale, vaan se, että yritykset ja henkilökunta voivat halutessaan sopia oman työpaikkansa kilpailukyvyn turvaavista työehdoista mahdollisimman laajasti, myös työehtosopimuksista poiketen. Suomen Yrittäjät viittaa tänään julkaisemassaan tiedotteessa Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Veli-Matti Mattilan lausuntoon Helsingin Sanomissa. Mattila on sitä mieltä, että suomalaisten palkat ovat 10-15 prosenttia liian korkeat, ja maahan tarvitaan vielä useita kikyjä. Suomen Yrittäjien mukaan viime vuoden kaltaisia kilpailukykysopimusta, joka ei lisää paikallista sopimista, ei enää tarvita. — Kikyjen sijaan tarvitaan paikallista sopimista lisäävä rakenteellinen uudistus, Mäkynen sanoo. Mäkysen mukaan työehtosopimuksilla on merkitystä jatkossakin, erityisesti minimipalkkojen määrittämisessä. — Järjestelmään pitää lisätä joustavuutta ja mahdollistaa laaja paikallinen sopiminen – kilpailutilanne ja tuottavuus huomioiden, Mäkynen sanoo. Puheenjohtaja toteaa, että yli puolet yrittäjistä on arvioinut, että paikallisen sopimisen vaikutus palkkoihin olisi neutraali. Vain 15 prosenttia yrittäjistä arvelee paikallisen sopimisen laskevan palkkoja. Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan paikallinen sopiminen ei johda yleiseen palkka-aleen. Yli puolet yrittäjistä on arvioinut, että paikallisen sopimisen vaikutus palkkoihin olisi neutraali. Yli 40 prosenttia uskoi sen nostavan ja vain 15 prosenttia arveli sen laskevan palkkoja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/Suomen%20Yritt%C3%A4j%C3%A4t%3A%20Ei%20palkka-alea%2C%20vaan%20laajaa%20paikallista%20sopimista/2017522011314/4