Uutinen

Kymen Sanomat: Sortumille altis "Pyhtään kanjoni" on tienpitäjän erityistarkkailussa — kaakkoissuomalainen graniitti rapautuu herkästi Pyhtäällä E18-moottoritien kallioleikkaukset ovat tienpitäjän erityistarkkailussa. Tieyhtiö Valtatie 7:n toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen kertoo, että viime viikolla huomatun sortuman jälkeen paikalle on tuotu betoniporsaita varoittamaan ohiajavia. Sortuneet kivet siirretään pois. Kouvalainen kertoo, että kiviä putoilee kallioleikkauksista eri puolilla Suomea, mutta "Pyhtään kanjoni" on monia muita paikkoja herkempi sortumille. Tämä johtuu siitä, että kaakkoissuomalainen graniitti on halkeillutta ja siinä kulkee rakolinjoja eri suuntiin. Vesi kulkee haurastuttamassa kiveä, kun se jäätyy ja sulaa vuorotellen kiven raoissa. — Kallioleikkaukset tarkastetaan säännöllisesti, koska kivi rapautuu ajan oloon, Kouvalainen mainitsee. — Jos havaitaan, että rapautuminen on edistynyt pitkälle, "löysät" pudotetaan alas. Paikat, joissa kiven latu on yhtenäistä, pysyvät paremmassa kunnossa, koska rakolinjoja ei ole syntynyt. Kouvalainen huomauttaa, että Pyhtäällä tien käyttäjille ei ole aiheutunut varaa, sillä murikat putosivat kallion viereen. Tien ylläpidosta vastaa Destia. Tieyhtiö Valtatie 7 toimii tienpitäjänä välillä Koskenkylä—Kotka. Kymen Sanomat uutisoi perjantaina, että E18-moottoritiellä on sortunut kallioleikkauksesta kivenjärkäleitä tien reunaa. Sortumapaikka on Pyhtäällä noin puoli kilometriä ennen Siltakylän liittymää ja ramppia Kotkasta päin tultaessa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/Sortumille%20altis%20%22Pyht%C3%A4%C3%A4n%20kanjoni%22%20on%20tienpit%C3%A4j%C3%A4n%20erityistarkkailussa%20%E2%80%94%20kaakkoissuomalainen%20graniitti%20rapautuu%20herk%C3%A4sti/2017546/4