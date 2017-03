Uutinen

Kymen Sanomat: Sopimuspalokunnat pyörivät vapaaehtoisvoimin Suomen pelastusjärjestelmä rakentuu suurelta osin sopimuspalokuntien varaan. Merkittävä osa toiminnasta tehdään talkootyönä. Varsinkin Kymenlaaksossa noudatetaan vahvasti vapaaehtoisuusperiaatetta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö julkaisi viime viikolla tutkimuksen, jossa selvitettiin sopimuspalokuntien lopettamisen syitä. Osoittautui, että suurin syy toiminnan hiipumisessa oli sen muuttuminen liian ammattimaiseksi. — Tärkein oppi oli, että palokunnat ovat yhteisöjä, joissa tarvitaan paljon eri osaamisella varustettuja henkilöitä. Kaikkien ei tarvitse olla kaikkien alojen osaajia, se kuormittaa helposti liikaa, SPEK:in palokuntajohtaja Petri Jaatinen selventää. Yhdistysmuotoisen vapaapalokuntien toimintaa pidä vaikeuttaa tarpeettomasti liian tiukoilla ohjeilla ja määräyksillä, järjestö toteaakin. Etelä-Kymenlaaksossa toimii 17 sopimuspalokuntaa, joista Miehikkälän palokunta on työsuhteessa Kymenlaakson pelastuslaitokseen. Muut toimivat yhdistysperiaatteella. — Miehikkälän väelle maksetaan tuntikorvaus harjoituksista ja osallistumisesta pelastustehtäviin. Muut saavat vuosittain könttäsumman, jonka he saavat käyttää niin kuin parhaaksi näkevät. Osa yhdistyksistä toimii ilmeisesti täysin talkooperiaatteella, eli mitään tuntikorvauksia ei makseta, Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Vesa Parkko toteaa. Ilman sopimuspalokuntia olisi vaikeaa pärjätä, Parkko toteaa. — Niillä on merkittävä rooli varsinkin pienissä kunnissa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/Sopimuspalokunnat%20py%C3%B6riv%C3%A4t%20vapaaehtoisvoimin/2017322010332/4