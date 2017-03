Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisi varoittaa vale-eläimiä kauppaavista nettihuijareista — näin varmistut siitä, että ostettava eläin on olemassa Oulun poliisi varoittaa nettihuijareista, jotka kauppaavat olemattomia eläimiä. Poliisi varoittaa Facebook-viestissä, että ihmisiltä on huijattu rahaa pyytämällä varausmaksu koiranpennusta tai koirasta. Myös Itä-Suomen poliisi on jakanut viestin. Poliisin mukaan varausmaksua ei kannata maksaa, ennen kuin on varmistunut, että varattava eläin on oikeasti olemassa ja sen taustat ovat kunnossa. Alla olevassa päivityksessä poliisi antaa vinkkejä, kuinka voi varmistua siitä, että ostettava eläin on olemassa. Jos myyjä ei ehdi tai suostu laittamaan esimerkiksi kuvia eläimestä, varausmaksua ei kannata maksaa. Tekijä voidaan saada rikosoikeudelliseen vastuuseen, mutta rahoja saadaan hyvin harvoin takaisin. — Jos kauppa on liian hyvä ollakseen totta, se ei ole yleensä totta, poliisi varoittaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/Poliisi%20varoittaa%20vale-el%C3%A4imi%C3%A4%20kauppaavista%20nettihuijareista%20%E2%80%94%20n%C3%A4in%20varmistut%20siit%C3%A4%2C%20ett%C3%A4%20ostettava%20el%C3%A4in%20on%20olemassa/2017522014311/4