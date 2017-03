Uutinen

Kymen Sanomat: O´Moilanen palaa lavalle Haminan Pyhän Patrickin bileissä Ensi perjantaina irlantilaiset ja Irlannin ystävät ympäri maailman juhlivat Pyhän Patrickin päivää. Iloisen yhdessäolon ja hyvän musiikin juhla saa myös haminalaisen version, kun Haminan Työskille katetaan Pyhän Patrickin pöydät ja avataan ”hanat” perjantaina. Musiikista Työskillä vastaa haminalainen irlantilaista kansanmusiikkia soittava O’Moilanen-yhtye. Perjantai on myös O´Moilaselle juhlaa, sillä yhtye tekee paluukeikkansa. – Ei O’Moilanen oikeastaan koskaan lopettanut. Bändi on vaan ollut niin sanotusti telakalla hetken. Noin kymmenen vuotta. Kaikestahan on nykyään kymmenen vuotta, sanoo Jalle Niemelä, bändissä O´Niemelä-nimeä kantava yhtyeen keulahahmo. Muut yhtyeen jäsenet ovat myös tunnettuja haminalaismuusikoita ja soittajia eri yhteyksistä ja yhtyeistä. Kitaraa ja mandoliinia soittaa Hapa O’Tyni, lyömäsoittimia Juha O’Lampikari, tinapilleistä, huiluista ja kilkuttimista vastaa Ukko O’Lehtinen ja yhtyeen ”kipparina” toimii Japa O’Lääti soittaen viulua, banjoa, mandoliinia ja irish buzukia. Mistä tulee irkkubändille varsin suomalaiselta kuulostava nimi O’Moilanen? – Irlannin Moilasilta, tietää Niemelä kertoa. Lue koko uutinen:

