Uutinen

Kymen Sanomat: Marilyn ja Mannerheim ovat ikoneita — Mutta mikä tekee ihmisestä ikonin? Kirjalija Salla Simukka kokosi yhdessä kulttuuritoimittaja Marika Riikosen kanssa kahdentoista kirjoittajan novelliantologia Marilyn, Marilyn, tarinoita ikonista ja ihmisestä. Simukan ja Riikosen lisäksi aiheeseen ovat tarttuneet muun muassa Peter Franzén, Riina Katajavuori ja Milja Kaunisto. Marilyn on ilmiö, johon jokainen törmää jo lapsena. Simukka muistelee, että hänen varhaisimmat muistot Marilynistä ovat ne postikortit ja julisteet, joita hän näki ihmisten seinillä. — Hän on ollut hahmo, jota on ollut miellyttävä katsoa, vaikka en ole silloin vielä tiennyt hänestä mitään. Ihanasti naurava nainen. Simukka ja Riikonen toteavat tarinakokoelmansa esipuheessa, että moni Marilyn-elokuva on klassikko vain siksi, että siinä on Marilyn. Mikä tekee Marilynistä niin maagisen ja miksi häntä pidetään suoranaisena ikonina? — Marilyn symboloi jonkinlaista tavoittamatonta ja silti tavoiteltavaa naiseutta, seksuaalisuuden ja viattomuuden yhdistelmää, traagisen ja kepeän välistä ristiriitaa, Simukka vastaa. Mistä oikeastaan puhumme, kun lyömme ihmiseen ikonin leiman? Sanakirjamääritelmän mukaan ikoninen ihminen on tietyn aikakauden tai aatteen tyypillinen henkilöitymä, jossa on usein kultinomaisia piirteitä. Hän voi olla seksisymboli Marilyn Monroen tapaan, elokuvahistorian merkkihahmo kuten Charles Chaplin tai vallankumousjohtaja Che Guevaran tyyliin. Suomalaisten ikonit Urho Kekkonen ja marsalkka Mannerheim edustavat monille Suomen itsenäisyyttä, Akseli Gallen-Kallela taiteen kultakautta. Monet elinaikanaan paheksutut boheemit ovat muuttuneet ikoneiksi kuolemansa jälkeen. Suomessa tähän kastiin sopivat Eino Leino ja Pentti Saarikoski. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/Marilyn%20ja%20Mannerheim%20ovat%20ikoneita%20%E2%80%94%E2%80%89Mutta%20mik%C3%A4%20tekee%20ihmisest%C3%A4%20ikonin/2017522011310/4