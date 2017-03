Uutinen

Kymen Sanomat: Kulttuuripolun kautta viidesluokkalaiset pääsevät kurkistamaan teatterin kulissien taakse Rauhalan koulun 5A-luokalla ei ollut maanantaina ihan tavallinen koulupäivä. Koululaiset pääsivät Kotkan kaupunginteatterille tutustumaan teatteriin ja näytelmän tekemiseen. Telkkariohjelma Putous jäi heittämällä toiseksi, kun viitosluokkalaiset saivat Ronja Ryövärintytär -näytelmän rekvisiittaa hyödyntäen tehdä omat hahmonsa. — Minä olen venäläisen nyrkkeilijän vaimo, julistaa Aukusti Ruutiainen jalassaan naisten punaiset korkokengät. Kotkan kaupunginteatterin teatterikuraattori Pia Lunkka ohjaa ryhmiä lavastuksen ja puvustuksen pariin. Hän muistuttaa, että teatterissa ei ole virheitä, on vain valintoja. — Oivalsitte hyvin, että teatteri on yhdessä tekemistä. Tiimit ovat tärkeitä, Lunkka kehuu. Koululaiset ovat tulleet teatterille kulttuuripolun merkeissä. Kulttuuripolun tarkoituksena on, että koulusta ja perheestä riippumatta jokainen lapsi saa osansa kulttuuri- ja taideopetuksesta. Kaikille luokka-asteille on valittu oma kotkalaiselle taiteelle ja kulttuurille ominainen teema. Viitosluokkalaisilla teemana on teatteri. — Täällä oppilaat tapaavat teatterialan ammattilaisia ja ymmärtävät, ettei teatterissa työskentele pelkästään näyttelijöitä. Tavoitteena on, että he saisivat myös esityksistä enemmän irti, kulttuurituottaja ja kulttuuripolun koordinaattori Jaana Kemppainen kertoo. Kulttuuripolun työpajoilla voi olla yllättäviäkin vaikutuksia. Esikoululaisten teemaan kuuluu kirjasto. Kulttuuripolun vierailun seurauksena eräs lapsi oli vienyt omat vanhempansa kirjastoon ja esitellyt heille kirjaston henkilökuntaa. — Minulle tuli yllätyksenä, että kaikki lapset eivät käy kirjastossa edes koulun viemänä, Kemppainen toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/Kulttuuripolun%20kautta%20viidesluokkalaiset%20p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4t%20kurkistamaan%20teatterin%20kulissien%20taakse/2017322013141/4