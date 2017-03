Kotkan VPK on toiminut vuodesta 1876

Kotkan VPK on Etelä-Kymenlaakson vanhin sopimuspalokunta. Yhdistys on perustettu vuonna 1876. Hälytysosastoon kuuluu 32 henkilöä. Toiminta pyörii täysin vapaaehtoisvoimin.

— Kaikki tehdään talkoilla, mitään korvauksia ei makseta, palokunnan päällikkö Jukka Vallentin kertoo.

Lähtöajaksi on määritelty palokuntasopimuksessa seitsemän minuuttia. Vuosittain tulee 40—50 hälytystä. Noin kolmanneksella hälytysosastoon kuuluvista on kaikki mahdolliset kurssit käytynä, muillakin on varsin korkea koulutustaso.

— Tarvetta on erityisesti savusukeltajille. Heillä on kaikkien tarkimmat kunto- ja terveysvaatimukset.

Vallentin lähti mukaan VPK-toimintaan jo pikkupoikana. Useimmat aloittavatkin toiminnan jo lapsena. Yhdistyksen nuoriso-osastoon kuuluu tällä hetkellä 12 10—16 -vuotiasta lasta.

— Harjoittelemme kerran viikossa, esimerkiksi ensiapua ja paloturvallisuutta, nuoriso-osaston johtaja Jasse Vatanen kuvailee.

Myös Vatanen liittyi mukaan jo poikana.

— Halu auttaa ja hyvä porukka. Ne tässä viehättävät.