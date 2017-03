Uutinen

Kymen Sanomat: Halla-aho hakee perussuomalaisten johtoon Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho lähtee tavoittelemaan perussuomalaisten puheenjohtajuutta. Halla-aho kertoi asiasta puolueen lehdessä Suomen Uutisissa. Halla-ahon, 45, ilmoitusta ehdokkuudesta on odotettu tiiviisti koko alkuvuosi. Halla-aho on perussuomalaisten maahanmuuttokriittisen siiven johtohahmo. Hänen mahdollisen nousunsa perussuomalaisten johtoon on arvioitu jopa hajottavan hallituksen. Halla-ahon ja aiemmin ehdolle ilmoittautuneen Sampo Terhon välille on jo ennakoitu tiukkaa kisaa puolueen johdosta. Terhon tukijoukkoihin on jo ilmoittautunut perussuomalaisten kärkinimiä, kuten puolustusministeri Jussi Niinistö ja eduskunnan puhemies Maria Lohela. Uusi puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa kesäkuussa. Nyt tehtävää tavoittelee Terhon ja Halla-ahon lisäksi hyvinkääläinen kansanedustaja Leena Meri ja espoolainen kansanedustaja Veera Ruoho. Halla-aho on nauttinut eri mielipidemittauksissa vahvaa suosiota, ja hänellä katsotaan olevan hyvät mahdollisuudet nousta perussuomalaisten johtoon. Perussuomalaisten puoluekokouksessa saavat äänestää kaikki puolueen jäsenet, mikä saattaa parantaa Halla-ahon mahdollisuuksia. Halla-ahon innokas kannattajakunta voi hyvinkin nähdä vaivan lähteä sankoin joukoin Jyväskylän puoluekokoukseen kesäkuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/Halla-aho%20hakee%20perussuomalaisten%20johtoon/2017522012951/4