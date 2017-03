Uutinen

Kymen Sanomat: Elävän perinnön kansalliseen luetteloon toivotaan esimerkkejä Kymenlaaksosta Museovirasto haluaa elävän perinnön avoimeen wikiluetteloon artikkeleja Kymenlaaksosta. Tällä hetkellä Kymenlaakson elävästä perinteestä ei ole Museroviraston wikiluettelossa vielä yhtään artikkelia. Suomessa tuli voimaan keväällä 2013 Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Suomessa sopimusta lähdettiin toteuttamaan Museoviraston ohjauksessa muun muassa osallistavan ja avoimen wikiluettelon avulla. Luetteloon on saatu tietoja jo yli sadalta toimijalta, jotka ovat kertoneet perinteistään. — Elävän perinnön wikiluettelointi on osoittanut, että maamme monimuotoisten elävien perinteiden kirjon parissa toimii valtavasti ihmisiä. Wikiluetteloon on tullut ilmoituksia kaikkialta Suomesta eri aihealueilta. Perinteet voivat liittyä esimerkiksi esittäviin taiteisiin, musiikkiin ja tanssiin, suulliseen perinteeseen, ruokaperinteisiin, käsityötaitoihin, leikkeihin tai luontoon, kerrotaan Museoviraston maanantaina julkaisemassa tiedotteessa. Museoviraston mukaan seuraava askel Unescon sopimuksen toimeenpanossa Suomessa on Elävän perinnön kansallinen luettelo, joka voi vahvistaa perinteiden asemaa ja tehdä asialle omistautuneiden työtä näkyväksi. Kansallisen luettelon kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museovirastolta ja asiantuntijaryhmältä saamansa esityksen perusteella. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Elävän perinnö kansalliseen luetteloon voi hakea 30. huhtikuuta mennessä. Seuraava hakuaika on aikaisintaan vuonna 2019. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/13/El%C3%A4v%C3%A4n%20perinn%C3%B6n%20kansalliseen%20luetteloon%20toivotaan%20esimerkkej%C3%A4%20Kymenlaaksosta/2017522013105/4