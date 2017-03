Uutinen

Kymen Sanomat: Yllättävä pureminen ei ole rangaistavaa Ihmisen kimppuun käyneen koiran omistaja joutuu vastuuseen teostaan, jos koira on ennalta tiedetty ihmiselle vaaralliseksi ja siitä huolimatta jätetty asiallisesti vartioimatta. Teko edellyttää tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Rikoskomisario Freddie Cederlund Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta ei kommentoi yksittäistapausta, vaan vastaa aiheesta yleisesti. Jääkö poliisille merkintä siitä, jos koira on hyökännyt ihmisen kimppuun? — Ei, jos asiasta ei tehdä rikosilmoitusta. Jos koira hyökkää uudelleen jonkun kimppuun, mitä seurauksia siitä voi olla omistajalle? — Jos asiasta on aikaisempi ilmoitus tai muuta todennettavaa tietoa, jonka perusteella voidaan päätellä kyseessä olevan juuri sama eläin, tällä on merkitystä. Entä koiralle? — Tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden vuoksi perusteltua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/12/Yll%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4%20pureminen%20ei%20ole%20rangaistavaa/2017322008079/4