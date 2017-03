Uutinen

Kymen Sanomat: PeKan härkäviikko päättyi taisteluvoittoon Espoossa — puolustus, Simmons ja Lehtoranta käänsivät ottelun Peli-Karhut katkaisi kahden ottelun tappioputkensa naisten Korisliigassa, kun se onnistui kaatamaan viikon kolmannessa ottelussaan sarjakolmosen Espoo Unitedin vieraskentällä koriluvuin 86–83 (37—40).Voittonsa turvin PeKa nousi sarjataulukossa neljänneksi. Forssan Alku on viidentenä kaksi pistettä jäljessä, kun kummallakin on yksi ottelu pelaamatta. PeKa kohtaa ensi lauantaina runkosarjan päätöskierroksella Huiman, ja voitto tuosta ottelusta tuo varmasti neljännen sijan ja kotiedun puolivälieriin Forssaa vastaan.Sunnuntaina kotkalaisten voiton takasi ottelun hyvä viimeinen neljännes, jonka aika PeKa iski 30 pistettä. Neljännellä neljänneksellä PeKalta tasoaan nostivat takamies Daisha Simmons ja laituri Roosa Lehtoranta, jotka iskivät kummatkin ottelun lopussa kahdeksan pistettä naiseen. Ensimmäisellä neljänneksellä PeKan heittopeli tökki pahasti, ja toisessa päässä EU:n Shenita Landry (24/6) pääsi nostelemaan helppoja pisteitä korin alta.— Toisen kaksikymmenminuuttisen puolustus oli myös huomattavasti parempaa kuin ensimmäisen, ja näin peli alkoi kääntyä, totesi PeKa-valmentaja Roope Mäkelä.Vaikka peli kääntyi selvästi vierasjoukkueelle jälkimmäisellä puoliskolla, voitto ei missään nimessä irronnut helposti. Puolustuspäässä sattui virheitä läpi ottelun.— Puolustuksessa oli vaikeuksia löytää, kuka pitää ketäkin. Tästä toki kunnia vastustajalle. Heillä on hyviä heittäjiä, jotka pitää saada kuriin. Tällöin huikealle Landrylle jää väkisin tilaa korin alle, tuumi Mäkelä.Voiton PeKalle ratkaisi pitkälti Daisha Simmons erinomaisella pelillään ottelun jälkipuoliskolla. Kolmannen neljänneksen lopussa hän upotti kaukaa kolmen pisteen heiton summerin jo soidessa, ja viimeisellä neljänneksellä upposivat kaikki kakkoset ja kaksi tärkeää vapaaheittoa. Lue koko uutinen:

