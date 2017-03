Uutinen

Kymen Sanomat: Parasta viikonlopussa: Koiranpennut Virolahtelaisen Katja Kuokan viikonloppu on täynnä tuhinaa ja vinkaisuja. Geisha-koira sai keskiviikkona kuusi pentua, kyseessä on nuoren jackrusselinterrierin ensimmäinen pentue. — Tämä on parasta aikaa pentujen kanssa. Painoa on tullut kolmannes lisää muutamassa päivässä lisää ja nyt ne ovat lähteneet mönkimään liikkeelle. Pentueeseen kuuluu kaksi tyttöä ja neljä poikaa. Ne ovat Kuokan perheen kasvatteja jo kolmannessa polvessa. — Meillä on edelleen niiden isomummo, Iines, joka on nyt 13-vuotias. Geisha on sijoituskoira. Se annettiin pentuna sijoituskotiin, josta se palasi nyt kasvattajakotiinsa tekemään pentueen. Sen jälkeen se siirtyy sijoitusperheensä omistukseen. — Tämä on hoitanut pentunsa todella hyvin. Ei se laatikosta juuri poistu, juuri ja juuri malttaa ulkona käydä. Pennut syntyivät naistenpäivänä, hieman yllättäen. Laskettu aika olisi ollut vasta lauantaina. Koirat synnyttävät vain harvoin ennen laskettua aikaa, sillä kantoaika on vain noin kaksi kuukautta. — Kaikki meni todella hyvin, kahdessa tunnissa kaikki olivat ulkona. Ja emän äidinvaistot heräsivät heti, vaikka kyseessä oli ensikertalainen. Pienokaiset painavat nyt noin 300 grammaa. Kahden viikon iässä aukeavat silmät ja korvat. — Silloin alkaa tulla ääntä ja liikettä sen verran, että ne siirretään pentulaatikkoon. Siinä on korkeat väliseinät, joista ne eivät pääse kiipeämään yli. Neliviikkoisina pennuille aletaan tarjoilla maidon lisäksi kiinteää ruokaa. Seuraavina viikkoina vilinä on jo melkoista. — Toinen kohokohta pentujen kanssa elämisessä onkin siinä lähestyttäessä seitsemän viikon ikää. Silloin niillä on jo kovat leikit menossa, Kuokka naurahtaa. Luovutusikä koittaa seitsemänviikkoisena. Emä huolehtii vieroituksesta omatoimisesti. — Pennut saavat hampaat yleensä noin viiden viikon iässä. Sen jälkeen emä ei enää viihdy niin tiiviisti niiden kanssa. Nyt syntynyt pentue on Kuokan perheen yhdeksäs. Kantanarttu Iines oli Kuokkien ensimmäinen russeli. — Meillä oli silloin rottweiler ja berninpaimenkoira. Halusimme siihen rinnalle pienemmän koiran. Russeli on aina kiinnostanut rotuna. Ne sopivat hyvin hevosihmisille, ovat hyviä pyydystämään hiiriä ja rottia ja pysyvät hyvin tallin pihapiirissä, hevosalan yrittäjänä toimiva Kuokka kuvailee. Tällä hetkellä perheeseen kuuluu Iineksen lisäksi toinen russeli, sen lapsenlapsi Sissi. Uudesta pentueesta ei ole tarkoitus jättää kotiin yhtään pentua, mutta toinen tytöistä annetaan sijoitukseen niiden emän tapaan. — Näin saan suvun jatkumaan, kun kaikkia ei voi kuitenkaan kotiin keräillä. Kaksi muutakin pentua on jo varattu, toinen tytöistä ja yksi poika. Parasta viikonlopussa on Kymen Sanomissa sunnuntaisin verkossa ilmestyvä sarja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/12/Parasta%20viikonlopussa%3A%20Koiranpennut/2017322010199/4