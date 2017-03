Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkaan perustettiin kestovaippalainaamo Kotkaan on perustettu kestovaippalainaamo. Se toimii Kotkansaarella, Kulttuuritalo Greipissä. — Lainaamon avulla voi helposti ja edullisesti kokeilla kestovaippojen käyttöä. Kestovaippalainaamo auttaa kestovaippailun kokeilussa, aloittamisessa sekä erilaisten vaippojen ja vaippayhdistelmien vertailemisessa, kertoo lainaamovastaava Sisko Eskelinen. Kestovaippalainaamosta voi lainata vaippoja kotikäyttöön 12 vuorokauden ajaksi. — Kotkassa on mahdollisuus lainata vaippoja vastasyntyneestä taaperoon. Lisäksi voi lainata kuivaksiopettelupaketin sekä naisten- ja kodin kestotuotepaketin. Vaippapakettien nouto ja palautus tapahtuu Kulttuuritalo Greipissä. — Lainasta peritään viiden euron maksu, jolla rahoitetaan uusia vaippoja ja vaippalainaamon muita tarvikkeita kuluneiden tilalle. Lainausmaksun lisäksi lainaaja antaa 20 euron pantin, jonka saa takaisin palauttaessaan vaipat sovitusti ja kunnossa. Laina-aikaa on mahdollisuus jatkaa viikon ajan, jos uutta varausta ei ole. Jatkoajan maksu on kaksi euroa. Käytännössä kiinnostuneet sopivat etukäteen tapaamisen vaippalainaamoon, laittamalla sähköpostia osoitteeseen vaippalainaamo-kotka@kestovaippayhdistys.fi tai facebookin välityksellä. Lue koko uutinen:

