Kymen Sanomat: Kommentti: Comebackista uuteen nousuun Kritiikkipäivän comeback oli vähän kuin olisi kepillä tunnusteltu jäätä: kestääkö vai ei? Kestihän se. Yleisöä tuli runsaasti paikalle, vaikka ei tietysti odotettukaan, että samalla tavalla kuin joskus 80- tai 90-luvulla, jolloin koko yleisö ei mahtunut auditorioon, vaan osa seurasi "lähetystä" monitoreista eteisen puolella. Sana on leipää, on se sitten pyhää tai maallista, sitä ajatteleva ihminen kaipaa. Kotikutoisessa tapahtumassa on oma viehätyksensä ja kotkalaisesta kulttuuriväestä löytyy taitavia vetäjiä kuten nytkin kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, kirjailijat Marita Hauhia ja Petri Pietiläinen ja elokuvaohjaaja Pekka Mandart. Jos tapahtumaa aiotaan jatkaa myös tulevina vuosina, pari valtakunnan nimeä toisi siihen kuitenkin lauantaisessakin keskustelussa perään kuulutettua ulkopuolista näkökulmaa. Kuten Kari Häkämieskin sanoi, kotkalaisten ongelma on kyvyttömyydessä uudistua. Hän huomautti, että vahvaan itsetuntoon liittyy usein se, että käpertyy sisäänpäin. Elääkseen Kritiikkipäivän pitää avautua siksi yhteiskunnallisen keskustelun foorumiksi, joka se aikoinaan olikin, talvifestivaalin ytimeksi, vastapariksi Meripäiville. Tämä oli hyvä alku. Eija Anttila

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/12/Kommentti%3A%20Comebackista%20uuteen%20nousuun/2017322010395/4