Kymen Sanomat: Haminan kumppanuusohjelma kokoaa yhdistykset yhteen Haminassa vahvistetaan kaupungin, yhdistysten ja järjestöjen yhteistyötä. Pyrkimyksenä on parantaa toimintaedellytyksiä niin, että mahdollisimman moni kaupunkilainen hyötyisi niiden toiminnasta. Avuksi on laadittu kumppanuusohjelma, joka on valtuuston hyväksyntää vaille valmis. Ohjelmaa on valmisteltu viime vuodesta alkaen. Työ aloitettiin lähettämällä kaupungin puolesta kutsu kaikille haminalaisille rekisteröidyille yhdistyksille, joita oli silloin vajaat 400. Niissä kartoitettiin yhdistysten toiveita ja tarpeita. Kaupungilta kaivattiin esimerkiksi opastusta tiedottamiseen ja viestintään. Uusille asukkaille tullaan jatkossa järjestämään tervetuliaistilaisuuksia, joissa kerrotaan paitsi kaupungista myös sen yhdistyksistä. Lisäksi pohdittiin tapoja, joilla yhdistystoimintaan saataisiin mukaan enemmän lapsia ja nuoria. Keinoksi ehdotettiin yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kaupungin toivottiin järjestävän myös verkostotapaamisia, joissa yhdistykset voivat tutustua toistensa toimintaan entistä paremmin. Tätä kautta voisi syntyä uudenlaisia toimintamuotoja ja tapahtumia. Tärkein apu useimmalle yhdistykselle ovat kuitenkin rahalliset avustukset. Ohjelman myötä avustusten kriteerit yhtenäistetään. Lue koko uutinen:

