Kymen Sanomat: Haminan kirjastossa on esillä poimintoja sodan ajasta Sodan aikaisia lehtileikkeitä, tietoa muistomerkeistä ja pientä esineistöä on esillä Haminan kirjastossa maanantaista lähtien. Paikalliset veteraanijärjestöt ja Kymenseudun Lottaperinneyhdistys ovat Haminan—Vehkalahden Sotaveteraanien varapuheenjohtaja Matti Sahalan johdolla keränneet kirjastoon veteraanien perinnenurkkauksen, jossa kirjastossa kävijöille palautetaan mieliin sodan aikaisia tapahtumia muun muassa lehtileikkeiden avulla. Näyttelyyn on koottu myös kuvat ja kartta viime sotiin liittyvistä alueen muistomerkeistä. — Tuon kartan avulla voivat ihmiset löytää sellaisia muistomerkkejä, joita eivät ehkä ole tienneet olleen olemassakaan, Sahala toteaa. Näyttely on osa valtakunnallista kampanjaa, jolla halutaan korostaa veteraanien merkitystä Suomen historiassa. — Tässä on kyse valtakunnallisen Tammenlehvän Perinneliiton käynnistämästä veteraanien perinteen vaalimisesta. Maanantaina on talvisodan päättymisen muistopäivä, joten halusimme ajoittaa näyttelyn valmistumisen siihen, Sahala toteaa. Hänen mukaansa veteraanien perinteiden kunnioittaminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna on erityisen merkityksellistä. — Kirjaston näyttely on vain yksi osa vuoden aikana järjestettävästä ohjelmasta, joka tarkentuu myöhemmin. Näyttely on kirjastossa vuoden loppuun, mutta ei koko aikaa samansisältöisenä. — Muun muassa lehtileikkeitä vaihdetaan. Nyt esillä on sodan aikaa käsitteleviä ja myöhemmin tilalle tulee muun muassa sotakorvauksista kertovia leikkeitä. Sodan ajasta kertova näyttely Haminan kirjastossa maanantaista 13. maaliskuuta alkaen. Lue koko uutinen:

