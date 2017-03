Uutinen

Kymen Sanomat: Uutisen takaa: Alijäämäpeikko yhä todellinen Kuntavaalien kynnyksellä Kotkassa eletään monella tavalla odottavissa tunnelmissa. Kaupungin tulevaisuuteen vaikuttavat ratkaisevasti tekijät, joiden ohjailu ei ole sen omissa käsissä, mutta paljon on myös niissä. Suurin yksittäinen muutos Kotkan kuten muidenkin kuntien toimintaan ja talouteen on sote- ja maakuntauudistus. Siihen liittyvän lakipaketin käsittely on alkanut eduskunnassa, eikä vielä tiedetä, miten sote-uudistus toteutuu ja toteutuuko se. Kotkassa positiivista pöhinää odotetaan muun muassa Kantasatama-hankkeen liikkeelle lähdöstä. Lupa keskussairaalan laajentamiseen lisää osaltaan toimeliaisuutta alueella. Niin mukavaa kuin Kantasataman liikkeelle lähteminen monien mielestä olisikin, kaupungin taseen kannalta sekään ei ole ongelmatonta. Pitkässä juoksussa tiedossa on lisää vero- ja maanvuokratuloja, mutta käynnistysvaiheessa pelkkiä menoja infran rakentamisineen ja satamavarastojen purkamisineen. Kantasataman toteutumisen merkitys on henkisesti vähintään yhtä suuri kuin taloudellisesti, molempiin suuntiin. Sote-uudistuksen myötä Kotkankin verotulot romahtavat, mutta velkavastuu jää. Samoin Kotkalle jäävät sote-kiinteistöt. Kotka on ollut sekä kuntana että konsernina Suomen velkaisimpia jo pitkään. Kotkan talousjohtaja Pietu Mänttäri sanoi valtuuston viime kokouksessa, että Kotka-konsernin velkataakka on niin raskas, että kaikki tytäryhtiöt eivät enää saa lainatarjouksia kaikilta rahoitusyhtiöiltä. Toisaalta sote-palvelujen siirtyminen pois kunnilta tuo taloudenpitoon paljon lisää ennustettavuutta. Sen lisäksi, että sote-uudistus on merkittävin kuntien tulevaisuutta määrittävä yhteinen nimittäjä, jokaisella kunnalla on omat erityispiirteensä. Kotkassa uusi valtuusto joutuu nykyisen tavoin taistelemaan talouden saamiseksi tasapainoon. Kaupungilla on alijäämäinen historia ja toimitilaohjelma kiinteistömassan hallitsemiseksi puuttuu yhä. Lisää alijäämää ei pitäisi taseeseen enää tehdä, ja nykyiset alijäämät on uuden kuntalain mukaan sulatettava vuoteen 2020 mennessä. Mutta miten? Tulevina vuosina tilinpäätöksen nollatulokset eivät riitä, on tehtävä ylijäämää. Kuitenkin näyttää siltä, että tänäkään vuonna ei budjetoituun nollatulokseen päästä. Jo pelkästään Toriparkin kaupan siirtyminen viime vuodesta tälle vuodelle aiheuttaa 1,2 miljoonan euron tappion. Hyvää on se, että Kotka on luopunut budjetoinnissa ylioptimistisista myyntivoitto-odotuksista, jotka rapauttivat menneiden vuosien tulosta. Vaikka Kymenlaakson Sähkön osakekaupoista tulevat kymmenet miljoonat voivat synnyttää hyvänolon tunteen, se on kuitenkin hetkellinen, eikä sen valtaan voi jäädä. Euroakaan ylimääräistä Kotkalla ei ole. Alijäämien sulaminen 48 miljoonasta kahdeksaan sähköosakekauppojen myötä poistaa akuutin vaaran Kotkan ajautumisesta kriisikunnaksi. Mutta jos kaupunki ei onnistu sopeuttamaan talouttaan tulevina vuosina uuden rakenteellisen tilanteen vaatimalla tavalla, uhkana on, että alijäämät alkavat jälleen kasvaa. Paine siihen, että Kotkan alijäämäpotti olisi vuoden 2019 jälkeen noin 22 miljoonaa euroa, on talousjohtajan mukaan todellinen. Mutta sekin on mahdollista, että tase on muutaman vuoden kuluttua epätasapainossa jopa 37 miljoonaa. Vaikka KSOY:n osakkeiden myynti on vain hetken helpotus siinäkin mielessä, että se jättää ensi vuodesta lähtien noin kolmen miljoonan kumulatiivisen vajeen Kotkan budjettiin tulematta jäävien osinkotuottojen vuoksi. Erityistä viisautta tarvitaan, että Kotka saa tulevaisuudessa osinkojen verran muuta tuottoa osakkeiden myyntivoiton uudelleen sijoittamisella. Yksi keino on sijoittaa rahat hyvin tuottaviin omiin yhtiöihin eli Kotkan Energiaan ja Haminan—Kotkan satamaan. Toinen vaihtoehto on perustaa rahastosalkku yhteistyökumppanin kanssa. Se edellyttää jonkinlaista riskin ottamista. Lähitulevaisuudessa on paljon haasteita, joiden kanssa myös tulevat valtuutetut joutuvat painimaan. Hyvä asia on se, että palvelut, jotka uudistuksen jälkeen kuntiin jäävät, eivät ole viime vuosina kasvaneet lainkaan siihen malliin kuin sote-palvelut. Vuodesta 2005 vuoteen 2014 sote-menot kasvoivat Kotkassa 68 prosenttia, kun taas muut menot kasvoivat kahdeksan prosenttia. Kotkalaisten veronmaksajien ja palveluiden käyttäjien kannalta sote-uudistus puree kahta kautta. Kotkan talouden sopeutuspaineen lisäksi Kymenlaakson maakunnalla on sopeutettavaa myös. Jos maakunta ei kykene sopeuttamaan, se tietää valtionveroon 2—3 prosenttiyksikön korotusta. Kuntatalouden asiantuntija, hallintotieteen tohtori Eero Laesterä Perlacon Oy:stä totesi seutuvaltuustolle, että koko Kymenlaakson maakunta näyttää olevan suuren sopeutuspaineen edessä. — Jotta peruskunnat pystyvät tukemaan maakuntaa ja kuntalaisia, olisi pystyttävä keräämään puskuria, joilla toisaalta vahvistetaan elinvoimaa, mutta samalla tavalla voitaisiin vahvistaa ennaltaehkäisevää palvelutoimintaa, jotta maakunta pystyy oikeasti sopeutumaan, Laesterä sanoi. Eija Anttila Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

