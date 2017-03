Uutinen

Kymen Sanomat: Turvapaikanhakijat ilmaisivat mieltään Kotkan torilla Kotkan torilla osoitettiin lauantaina mieltä turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta. Mielenilmauksen takana olivat Laajakosken vastaanottokeskuksessa asuvat turvapaikanhakijat, jotka halusivat ilmaista tukensa Helsingissä jo kuukauden jatkuneelle Right to Live - Oikeus elää -mielenosoitukselle. Joukko turvapaikanhakijoita on osoittanut mieltään suomalaisten tukemina Helsingin keskustassa vastalauseena Suomen hallituksen ja Maahanmuuttoviraston toimille. Myös Kotkan mielenilmauksessa vaadittiin inhimillisempää ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa turvapaikkapolitiikkaa. Suomen turvapaikkapolitiikkaa on viime vuosina tiukennettu muun muassa muuttamalla maiden turvallisuusluokituksia, tiukentamalla perheen yhdistämisen ehtoja ja rajaamalla oikeusapua sekä valitusaikoja. Tukimielenilmauksia järjestettiin samaan aikaan Kotkan lisäksi lisäksi muissakin kaupungeissa kuten Jyväskylässä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa, Oulussa, Vaasassa ja Kouvolassa. Lue koko uutinen:

